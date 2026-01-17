В Свердловской области нашли краснокнижных летучих мышей в четырех пещерах

Специалисты института экологии растений и животных уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) провели исследования колоний летучих мышей, живущих в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Они изучали животных в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах, везде обнаружили краснокнижные виды летучих мышей.

Специалисты нашли в пещерах прудовую ночницу, ночницу Брандта, северного кожанка и бурого ушана, перелетного лесного нетопыря. «Значимым событием стала регистрация самой крупной в Свердловской области летней колонии ночниц Брандта – более 90 особей – в Ледяной пещере, расположенной в Чертовом городище»,— добавил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Меры по защите рукокрылых (именно к этому отряду относятся летучие мыши) в Свердловской области усилят. В частности, установят баннеры с информацией об особом режиме охраны. Туристам в местах, где живут рукокрылые, нельзя шуметь, пользоваться фотовспышкой и направлять фонарик на летучих мышей, кормить и трогать их.

В сентябре 2025 года в леса Свердловской области выпустили троих краснокнижных филинов. Их специально вырастили в вольерах парка «Бажовские места», где с ними жила взрослая самка филина, которая научила птенцов самостоятельно охотиться и с осторожностью относиться к людям.

Анна Капустина