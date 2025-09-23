Трех краснокнижных филинов выпустили в леса Свердловской области

В леса Свердловской области выпустили трех молодых краснокнижных филинов, которых вырастили в вольерах парка «Бажовские места», сообщил региональный департамент информационной политики.

Проект по восстановлению популяции краснокнижных филинов реализовали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона совместно с центром реабилитации хищных птиц «Холзан». В апреле-мае родители-филины, которые содержатся в центре, высиживали яйца. В начале июня птенцов перевезли в «Бажовские места» — с ними в вольере жила взрослая самка филина, которая отпугивала хищников и учила филинят самостоятельности. По словам специалиста центра «Холзан» Анастасии Ширшовой, это помогло птенцам перенять навыки и не привыкнуть к человеку, чтобы они воспринимали людей с осторожностью.

Постепенно им сокращали количество подкормки, чтобы птенцы начали охотиться. В вольере они также научились летать. Когда они оказались готовы к жизни в дикой природе, то покинули вольер самостоятельно — он был открыт. За птицами ведется наблюдение с помощью фотоловушек. Двое из них пока держатся вблизи места выпуска, третий филин улетел от района вольера 10 дней назад — он успешно интегрируется в дикую природу. «Впервые на государственном уровне реализован полный цикл проекта по реинтродукции краснокнижного филина — от рождения птенцов до их возвращения в дикую природу. Мы не просто увеличили численность вида, мы подарили региону трех новых пернатых хищников, которые займут свою нишу в экосистеме Среднего Урала и, мы надеемся, дадут собственное потомство»,— сказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Напомним, филины занесены в Красную книгу России и Свердловской области, потому что встретить их в природе становится все сложнее. На территории региона насчитывается не более 20 пар филинов.

Ирина Пичурина