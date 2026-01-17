СКР завел дело после гибели мальчика и пенсионерки при пожаре в удмуртском селе

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) после гибели 9-летнего мальчика и 77-летней пенсионерки при пожаре в частном доме в селе Большое Волково в Вавожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время следователями будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая для определения причины возгорания. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.

Напомним, пожар в одноэтажном кирпичном доме и надворных постройках в деревне произошел сегодня утром. Его площадь составила 600 кв. м. 46-летняя женщина получила ожоги лица. Погибшие находились в доме. Их тела обнаружили при разборе конструкций.