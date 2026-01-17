Пенсионерка и ребенок погибли при пожаре в деревне Большое Волково в Удмуртии

Два человека погибло при пожаре площадью 600 кв. м в деревне Большое Волково в Вавожском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Одноэтажный кирпичный дом и надворные постройки загорелись сегодня утром.

«Пострадала 46-летняя женщина (получила ожоги лица). С ее слов, в доме находились еще 77-летняя женщина и 9-летний ребенок. В настоящее время проводятся работы по разбору конструкции и их поиск. Останки одного человека найдены»,— говорится в сообщении.

На месте работают силы и средства Государственной противопожарной службы Удмуртии и специалисты МЧС. Устанавливаются причины происшествия.