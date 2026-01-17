В Гагрском районе Абхазии произошел блэкаут

В Гагре и Гагрском районе Абхазии произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на подстанции «Холодная речка», сообщила пресс-служба Минэнерго республики. Без света остались около 40 тыс. человек.

По данным ведомства, сейчас на месте аварии работают специалисты. На время ремонтных работ энергоснабжение потребителей организуют по аварийной схеме.

15 января ведомство анонсировало проведение ремонтных работ на подстанциях «Цандрипш-тяга», «Холодная речка» и «Гячрипш».