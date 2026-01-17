В Шпаковском округе два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием

В Шпаковском районе Ставропольского края два человека пострадали в аварии с опрокидыванием. ДТП случилось ночью 16 января на автодороге «Северный обход», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 20-летний водитель Ford не справился с управлением. Машина съехала на обочину, опрокинулась и врезалась в рекламный щит.

В результате случившегося пострадали два человека, включая пассажира иномарки. При этом, автомобилист не имеет прав на управление транспортным средством.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская