В Шпаковском округе два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием
В Шпаковском районе Ставропольского края два человека пострадали в аварии с опрокидыванием. ДТП случилось ночью 16 января на автодороге «Северный обход», сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 20-летний водитель Ford не справился с управлением. Машина съехала на обочину, опрокинулась и врезалась в рекламный щит.
В результате случившегося пострадали два человека, включая пассажира иномарки. При этом, автомобилист не имеет прав на управление транспортным средством.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.