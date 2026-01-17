ТАСС: более 50 мечетей сожгли в Иране во время протестов

В дни протестов в Иране сожгли 53 мечети и 180 машин скорой помощи, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы, переданные посольством Ирана в РФ.

В документах утверждается, что в Тегеране подожгли здания 26 банков и 25 мечетей. Также в посольстве заявили, что протестующие устраивали расправы над ранеными. В качестве примера приводится случай, когда некая группа добровольцев вызвалась помочь раненым, но позже все 11 пострадавших были найдены мертвыми.

В декабре в Иране начались протесты после обвала национальной валюты и резкого повышения цен. Протестующие требовали смены политического режима. По оценкам базирующейся в США правозащитной организации HRANA, в ходе беспорядков погибли 2677 человек, в том числе 2478 участников протестов и 163 человека, связанные с властями. 16 января Reuters сообщил, что протесты в стране «сошли на нет».