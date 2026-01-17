Опубликовано видео задержания в Нальчике 16-летнего подростка по делу о теракте

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подростка в Нальчике, который, по версии следствия, планировал теракт в отношении полицейских. В ФСБ сообщили, что подозреваемый — 2009 года рождения.

По версии следствия, в октябре 2025 года несовершеннолетний вступил в террористическую организацию и по заданию куратора начал готовить теракт. Подросток купил компоненты для изготовления взрывного устройства. ФСБ указывала, что фигурант получал инструкции в Telegram, и напоминала, что «спецслужбами Украины не снижается активность поиска» в интернете потенциальных диверсантов.

Подростка заключили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.