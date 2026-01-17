ФСБ: в Хабаровском крае и КБР предотвращены теракты против представителей власти

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты против представителей власти и силовиков в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в ведомстве.

В Хабаровском крае задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения, который, по версии следствия, планировал поджечь административное здание. Также задержан житель Кабардино-Балкарской Республики 2009 года рождения, который, согласно материалам дела, готовил покушение на сотрудников полиции Нальчика.

В ФСБ утверждают, что фигуранты действовали по указаниям кураторов из террористических организаций. Подозреваемые получали инструкции через Telegram и с их помощью изготавливали самодельные взрывные устройства (СВУ). В пресс-релизе ведомство подчеркнуло, что «спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов».

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Фигуранты арестованы.