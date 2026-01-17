Китай потерял две космические ракеты за утро

Первый запуск коммерческой ракеты «Церера-2» (Ceres-2) китайской компании Galactic Energy завершился неудачно. Вскоре после взлета возникла техническая неисправность, ракета упала.

Ракету с шестью спутниками запустили с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 7:08 мск. Предварительно установлено, что неисправность возникла в работе первой ступени. Начато расследование, сообщает «Синьхуа».

Ракета Ceres-2 предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту (500 км) полезной нагрузки массой 1,6 т. Стартовая масса ракеты составляет около 100 т. Ceres-2 оснащена тремя твердотопливными ступенями и жидкотопливной верхней ступенью.

Это вторая космическая неудача Китая за день, пишет China Daily. Вскоре после полуночи в провинции Сычуань состоялся запуск ракеты Long March 3B со спутником Shijian 32, однако из-за нештатной ситуации ракета и аппарат были потеряны.

Long March 3B — одна из наиболее популярных ракет-носителей в Китае. Используется для запуска спутников на геостационарную орбиту, может доставлять полезную нагрузку массой до 5,5 т.