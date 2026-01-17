Бастрыкин взял на контроль дело о загрязнении реки в Дагестане
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении природоохранного законодательства в Республике Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что построенный в водоохранной зоне реки Артузен промобъект загрязняет воздух. Также местные жители жалуются на сброс токсичных отходов в воду.
Следователями по данному факту проводится проверка. За ходом следственных мероприятий наблюдает центральный аппарат ведомства.