Бастрыкин взял на контроль дело о загрязнении реки в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении природоохранного законодательства в Республике Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что построенный в водоохранной зоне реки Артузен промобъект загрязняет воздух. Также местные жители жалуются на сброс токсичных отходов в воду.

Следователями по данному факту проводится проверка. За ходом следственных мероприятий наблюдает центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская