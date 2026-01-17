В Lancet опровергли утверждения Трампа о вреде парацетамола для беременных

Ученые не нашли связи между употреблением парацетамола беременными женщинами и риском проявления аутизма у их детей. Результаты исследования опубликованы в The Lancet.

В исследовании отмечается, что рост вероятности возникновения аутизма, а также синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или умственной отсталости у детей крайне мал, если беременная женщина принимает парацетамол в соответствии с инструкцией.

В сентябре 2025 года Дональд Трамп заявил, что управление по саннадзору за пищевыми продуктами и медикаментами США будет уведомлять врачей о риске рождения детей с аутизмом при приеме беременными препарата Tylenol. Действующим веществом препарата является парацетамол. Вскоре Всемирная организация здравоохранения заявила, что хотя некоторые исследования указали на возможную связь между использованием ацетаминофена (парацетамола) при беременности и аутизмом, имеющиеся данные противоречивы. Большинство исследований доказали отсутствие устойчивой связи между приемом таких препаратов и развитием отклонений при внутриутробном развитии.