Немецкий тренер Бенджамин Дюрей покинул «Рубин»

Немецкий специалист Бенджамин Дюрей покинул тренерский штаб казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Господин Дюрей работал помощником Рашида Рахимова, уволенного с поста главного тренера 13 января. Немецкий специалист пришел в «Рубин» в июне 2023 года. Ранее он также работал ассистентом Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате» в 2019 году.

14 января главным тренером «Рубина» был назначен испанец Франк Артига. В текущем сезоне клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками по итогам 18 матчей.

Анар Зейналов