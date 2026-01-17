Володин: законы о наказании по УК за нелегальную продажу сим-карт рассмотрят быстро

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству направили законопроекты, предусматривающие введение уголовной и административной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт. Инициативы будут рассмотрены в приоритетном порядке, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранцам, предлагается установить штрафы и реальные сроки лишения свободы. До года заключения будет грозить тем, кто был привлечен к ответственности по ч.4 ст. 13.29 КоАП РФ и чьи действия повлекли ущерб в размере свыше 5 млн руб.

По словам господина Володина, введение таких мер защитит «наших граждан, их денежные средства от преступных посягательств». Он подчеркнул важность своевременного совершенствования законодательства для противодействия кибермошенничеству.

В прошлом году было принято 10 федеральных законов, направленных на борьбу с киберпреступностью, напомнил спикер Госдумы. Также вступили в силу нормы, ужесточившие требования к продаже сим-карт иностранцам. По данным правоохранительных органов, благодаря этим мерам было предотвращено более 27 млн мошеннических операций, подчеркнул Вячеслав Володин.