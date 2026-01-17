Марина Влади передала Росархиву личную переписку с Владимиром Высоцким

Французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив свою переписку с актером и поэтом Владимиром Высоцким. Госпожа Влади попросила не публиковать эти письма при ее жизни. Право на тайну личной жизни соблюдается, сообщил глава Федерального архива Андрей Артизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«В свое время Марина Влади передала документы… Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним (Владимиром Высоцким.—“Ъ”)»,— рассказал господин Артизов (цитата по «РИА Новости»).

Марина Влади была третьей и последней официальной женой Владимира Высоцкого. Артисты состояли в браке с 1970 года по 1980-й, до смерти Владимира Высоцкого. Госпожа Влади написала книгу воспоминаний о муже — «Владимир, или Прерванный полет…». Песня господина Высоцкого «Она была в Париже» посвящена Марине Влади.