Марина Влади передала Росархиву личную переписку с Владимиром Высоцким
Французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив свою переписку с актером и поэтом Владимиром Высоцким. Госпожа Влади попросила не публиковать эти письма при ее жизни. Право на тайну личной жизни соблюдается, сообщил глава Федерального архива Андрей Артизов.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
«В свое время Марина Влади передала документы… Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним (Владимиром Высоцким.—“Ъ”)»,— рассказал господин Артизов (цитата по «РИА Новости»).
Марина Влади была третьей и последней официальной женой Владимира Высоцкого. Артисты состояли в браке с 1970 года по 1980-й, до смерти Владимира Высоцкого. Госпожа Влади написала книгу воспоминаний о муже — «Владимир, или Прерванный полет…». Песня господина Высоцкого «Она была в Париже» посвящена Марине Влади.