Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Рокко Коммисо

Президент итальянской «Фиорентины» Рокко Коммисо умер в возрасте 76 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Смерть наступила после продолжительной болезни, подробности в клубе не привели. Тренировочный центр «Фиорентины» «Виола Парк» назовут в честь господина Коммисо, добавили в команде.

Рокко Коммисо купил «Фиорентину» за $150 млн и стал ее президентом в 2019 году. После этого клуб выходил в финал Лиги конференций в 2023 и 2024 годах и в финал Кубка Италии в 2023 году. В текущем сезоне «Фиорентина» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.