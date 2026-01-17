В Кочубеевском округе 22-летний автомобилист погиб в лобовом столкновении

В Кочубеевском округе Ставропольского края в ДТП погиб 22-летний автомобилист. Авария случилась днем 16 января на федеральной автодороге «Кавказ», сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель за рулем «Лада Приора» потерял управление, из-за чего машину начало заносить. Автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в проезжавший Ford.

В результате случившегося 22-летний водитель отечественного автомобля скончался на месте.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская