В Кочубеевском округе 22-летний автомобилист погиб в лобовом столкновении
В Кочубеевском округе Ставропольского края в ДТП погиб 22-летний автомобилист. Авария случилась днем 16 января на федеральной автодороге «Кавказ», сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, водитель за рулем «Лада Приора» потерял управление, из-за чего машину начало заносить. Автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в проезжавший Ford.
В результате случившегося 22-летний водитель отечественного автомобля скончался на месте.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.