Макрон пришел на совещание в Елисейском дворце в солнцезащитных очках

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании в Елисейском дворце подтвердил наличие проблем со здоровьем. На рабочую встречу он пришел в солнцезащитных очках.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы», — сказал господин Макрон (цитата по Le Parisien).

Он добавил, что будет вынужден носить очки «какое-то время», и попросил коллег «потерпеть меня в таком виде».

В середине недели президент появился с покрасневшим глазом на авиабазе Истр, где выступил с обращением к военнослужащим. Елисейский дворец позднее заявил, что в глазу главы государства лопнул сосуд.