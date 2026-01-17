В МХТ им. А. П. Чехова началась церемония прощания с Игорем Золотовицким

В МХТ им. А. П. Чехова началась церемония прощания с заслуженным артистом РФ, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, передает ТАСС. Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. По словам источника в МХТ, у господина Золотовицкого было онкологическое заболевание желудка.

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989 года заслуженный артист России преподавал в студии, а в 2013 году занял пост ректора. На счету артиста более 80 проектов. Среди самых известных из них кинокартины «Чехов и Ко», «Игра в модерн», «Ландыш серебристый 2», «Быстрее, чем кролики» и другие.