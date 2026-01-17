Причиной сильного снегопада в Москве стало глобальное потепление

Причиной сильного снегопада в Москве и Подмосковье в начале января стало глобальное потепление, сообщил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

«Одной из причин аномального снегопада… стало глобальное потепление, приводящее к климатическим экстремумам»,— рассказал господин Пинаев (цитата по ТАСС). По его словам, интенсивные осадки принес двигающийся на север циклон, который сформировался над акваторией Средиземного моря. При понижении температуры воздуха происходит конденсация, которая способствует образованию осадков, добавил эксперт.

8-9 января в Москве и Подмосковье прошел снегопад, который вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений. Эксперты отмечали, что максимальная высота снежного покрова в столице составила 39 см, а в Подмосковье — 51 см. Владимир Пинаев отметил, что из-за продолжающихся изменений климата сильные осадки ожидаются и в дальнейшем.