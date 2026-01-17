Племянник Самвела Карапетяна сообщил о его возвращении из СИЗО домой 18 января

Российский и армянский предприниматель, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян вернется из следственного изолятора домой 18 января, сообщил его племянник Нарек Карапетян.

«Борьба, цель которой — мирная и сильная родина. Самвел Карапетян завтра вернется домой!»— заявил Нарек Карапетян (цитата по ТАСС). 16 января армянские СМИ сообщали, что суд в Ереване изменил меру пресечения Самвелу Карапетяну с домашнего ареста на содержание под стражей.

Бизнесмен находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вину Самвел Карапетян не признает.