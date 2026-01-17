Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

Возобновили работу аэропорт Саратова (Гагарин) и аэрогавань Краснодара (Пашковский), в которой были введены дополнительные временные ограничения.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 99 беспилотников над пятью регионами России. Из них 47 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря.