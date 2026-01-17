За ночь над территорией России сбиты 99 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 23:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 99 беспилотников над пятью регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Как уточнило ведомство, 47 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской, по четыре — над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом, один — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что налет БПЛА отражен в Шолоховском и Кашарском районах региона. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки БПЛА на город. В аэропортах Краснодара и Саратова вводились ограничения.