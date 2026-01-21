Апелляция утвердила решение неустойке в 529 млн руб. для Нижневартовской ГРЭС

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по иску АО «Нижневартовская ГРЭС» к АО «Силовые машины» о взыскании неустойки в размере 529 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

По данным документов, компания обратилась в суд с требованием неустойки в 1 млрд руб. за период с июня по октябрь 2022 года. Компания «Силовые машины» должна была передать Нижневартовской ГРЭС оборудование в июне 2022 года. При этом поставщик нарушил сроки, последняя часть была поставлена им только в сентябре 2024 года.

АО «Силовые машины» не признали претензии, указав, что нарушение сроков поставки по договору связано с обстоятельствами непреодолимой силы, «в том числе связанными с распространением коронавирусной инфекции». Представители компании просили снизить неустойку, отмечая, что у Нижневартовской ГРЭС не возникло убытков.

Участники дела в суде согласились перерасчитать и снизить неустойку до 901 млн руб. Суд счел такой объем несоразмерным и удовлетворил требования частично, обязав АО «Силовые машины» выплатить неустойку в 529 млн руб.

Компания не согласилась с решением и обратилась в апелляционный суд, однако тот подтвердил верность решения нижестоящей инстанции.

АО «Силовые машины» входит в состав «Севергрупп», компания занимается поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. В частности, участвует в переоборудовании Сургутской ГРЭС. Компанией руководит Алексей Подколзин, предыдущий руководитель Андрей Конюхов покинул пост в мае 2025 года. Перестановки в компании объяснили срывом срока поставок продукции.

Акции Нижневартовской ГРЭС принадлежат компании «Интер РАО» и ПАО «НК «Роснефть». ГРЭС работает с 1993 года, установленная мощность составляет 2,031 тыс. МВт, ГРЭС является одним из основных поставщиков электричества в УрФО.

Анна Капустина