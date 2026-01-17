Россия намерена заключить соглашение о безвизовом режиме с Малайзией и Бахрейном

Россия рассчитывает в 2026 году заключить соглашения о безвизовом режиме с Малайзией и Бахрейном, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономики Никита Кондратьев.

«Надеемся, что работа будет завершена в 2026 году»,— сказал господин Кондратьев в интервью «РИА Новости». Он отметил, что проекты документов уже находятся на рассмотрении у властей Малайзии и Бахрейна.

По словам Никиты Кондратьева, отмена виз для граждан Малайзии должна стимулировать рост турпотока в Россию. Параллельно стороны работают над организацией прямого авиасообщения, добавил господин Кондратьев. Сейчас для россиян в Малайзии действует безвизовый режим на срок до 30 дней.

Для получения виз в Бахрейн для россиян действует упрощенный порядок — ее можно оформить по прибытии, имея при себе загранпаспорт, обратные билеты и подтверждение бронирования отеля.