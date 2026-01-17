Временный президент Венесуэлы изменила состав правительства

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес сменила нескольких министров в правительстве страны. Кроме того, она объединила министерства промышленности и национальной торговли в одно ведомство.

«Новое объединенное министерство возглавит Луис Антонио Вильегас. Я также благодарю товарища Алекса Сааба за его работу на службе родине»,— написала госпожа Родригес в Telegram-канале. Она добавила, что и министерство промышленности, и министерство торговли имеют очень важное значение для экономического развития Венесуэлы.

Делси Родригес также сменила руководителей министерств транспорта, экосоциализма, связи и информации. Все новые министры входили в состав предыдущего правительства или имеют членство в правящей в Венесуэле социалистической партии.

3 января вооруженные силы США нанесли удары по Каракасу и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Временным президентом стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента. Согласно законам страны, она может находиться на должности исполняющей обязанности президента 90 дней с возможностью однократного продления полномочий на такой же срок. Президент США Дональд Трамп допускал, что на президентских выборах может участвовать лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.