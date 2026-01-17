Посол России в Норвегии: усиление НАТО в Арктике приведет к росту напряженности

Россия выражает обеспокоенность из-за растущей активности НАТО в Арктическом регионе, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«С обеспокоенностью фиксируем активизацию деятельности НАТО в Арктике»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

По словам господина Корчунова, расширение присутствия альянса зачастую не укрепляет безопасность, а, напротив, ведет к росту напряженности и даже к внутренним противоречиям внутри самого блока.

С 14 января Дания усилила военное присутствие в Гренландии в ответ на заявления США о желании взять контроль над островом. Мера предполагает совместные действия с союзниками по НАТО для отработки операций в Арктике и укрепления позиций альянса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует военно-политическую обстановку в регионе.