«Роскосмос»: российский аналог Starlink начнут серийно производить в 2026 году

Россия планирует в 2026 году начать серийное производство спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий», сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Аппарат представляет собой аналог Starlink компании SpaceX.

«Спутник "Зоркий" — это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты»,— сказал господин Баканов в эфире «Первого канала».

Глава «Роскосмоса» уточнил, что к 2027 году на орбите должна быть развернута группа из более чем 300 спутников «Зоркий». По его словам, система важна для обеспечения связью территорий, не охваченных наземными сетями.