Третья в 2026 году магнитная буря началась на Земле

На Земле началась третья с начала 2026 года магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как пояснили ученые, буря вызвана выбросом солнечной плазмы, который произошел 13 января и «неожиданно добрался» до Земли. Первая магнитная буря 2026 года была зафиксирована в ночь на 3 января, вторая — в ночь на 11 января.

В 2025 году количество магнитных бурь достигло десятилетнего максимума. Ученые считают, что причина связана с большим числом корональных дыр на Солнце. Согласно прогнозам, в первые месяцы 2026 года число магнитных бурь будет выше среднего уровня предыдущих лет.