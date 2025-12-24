В 2025 году количество магнитных бурь достигло десятилетнего максимума

Общее число геомагнитно-возмущенных дней в 2025 году достигло 20-летнего максимума. Количество дней с магнитными бурями в этом году стало максимальным за 10 лет, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

По данным экспертов, с начала года магнитные бури наблюдались 69 дней (в 2024 году — 44 дня). «Более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения 4 и выше (желтый и красный уровень). Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75 % больше»,— рассказали ученые.

Как считают в РАН, причина увеличения количества магнитных бурь — большое число корональных дыр на Солнце. Их массовое формирование началось в первые месяцы года. Признаков системного снижения количества корональных дыр или их уменьшения пока нет. В связи с этим прогнозируется, что в первые месяцы 2026 года повышенное число магнитных бурь сохранится.

На этой неделе в РАН предупредили, что с 22 по 24 декабря на Земле возможны магнитные бури из-за очередной крупной корональной дыры. Сильных бурь (уровня G4 по пятибалльной шкале) в этом году было всего три: в январе, июне и ноябре, говорил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии при Институте космических исследований РАН Сергей Богачев.