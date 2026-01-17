Машинам тяжелее 1,5 тонны могут запретить проезжать по Крымскому мосту

На Крымском мосту могут ограничить проезд для автомобилей массой свыше 1,5 т, сообщил начальник управления ГИБДД по Крыму Анатолий Борисенко.

По словам господина Борисенко, введение дополнительных ограничений необходимо для снижения нагрузки на мост. «Мы понимаем, что увеличится поток в сторону Джанкоя по трассе “Новороссия”. Она в перспективе будет четырехполосной»,— сказал он в интервью «Комсомольской правде».

С 3 ноября 2025 года на Крымском мосту запрещен проезд для электромобилей и гибридных транспортных средств. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что такие ограничения введены по рекомендации силовых и правоохранительных структур. В качестве альтернативного маршрута водителям предложили маршрут через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой.