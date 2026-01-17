Посол Барбин: Россия способна убедить НАТО отказаться от провокаций

Посол России в Дании Владимир Барбин сказал, что Москва готова решительно ответить на попытки стран НАТО ограничить судоходство в Балтийском море. Он добавил, что Россия способна убедить страны альянса отказаться от провокаций.

«У России есть обширный набор самых различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Москва уже была вынуждена продемонстрировать «и другие способы реагирования» на попытки остановки или захвата судов. «Международное право, в особенности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, им придется соблюдать»,— добавил господин Барбин.

14 января НАТО объявило о запуске миссии «Балтийский караул» — операции по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры. Главной угрозой для стратегических объектов в Балтийском море альянс считает российский «теневой флот».

