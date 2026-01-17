Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи

Президент России Владимир Путин во время посещения электродепо московского метрополитена пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись жители столицы.

В электродепо мэр города Сергей Собянин показал президенту ретропоезд, в котором воссоздан интерьер первых подвижных составов 1935 года. Господин Собянин рассказал, что тогда людям разрешали курить в вагонах, так как они боялись «чертей в подземке». По его словам, для спокойствия пассажиров в вагонах были удобные сиденья и играл патефон.

«Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех»,— пошутил Владимир Путин. Запись опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Президент также осмотрел выставку образцов беспилотных систем. Правительству он поручил ускорить внедрение беспилотных технологий в ключевые сферы экономики.

