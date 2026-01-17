В Бердянске 280 домов остались без тепла

280 многоквартирных домов в запорожском Бердянске остались без тепла из-за вывода из строя системы энергоснабжения, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные. Для восстановительных работ задействованы в круглосуточном режиме четыре аварийные бригады»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале.

Как добавил глава региона, отключение электроэнергии в Запорожской области произошло 16 января после атаки со стороны Украины. Без света остались 87 тыс. человек.