Балицкий: в Запорожской области без света остаются 87 тыс. человек после атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области 87 тыс. человек остались без света, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram. Отключения затронули город Энергодар и шесть муниципальных округов.

Аварийные службы заняты подключением электроснабжения. Господин Балицкий попросил местных жителей проявить терпение.

Риски повторных ударов сохраняются, сообщал ранее глава региона. Это усложняет восстановительные работы для энергетиков, объяснял он.