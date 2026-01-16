Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Курс доллара. Прогноз на 19–23 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Минувшую неделю рубль завершил укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 78,62 руб./$, что на 38 коп. ниже значений конца предшествующей недели. Биржевой курс юаня снизился на Московской бирже на 6 коп., до 11,159 руб./CNY. Поддержку национальной валюте оказывают планы Минфина увеличить объем продаж валюты на биржевом рынке, а также снизившийся спрос на нее со стороны импортеров и населения.

Банк Русский Стандарт 77.00-79.00
Банк Зенит 79.00
«БКС Мир инвестиций» 76.00-80.00
«Цифра банк» 78.00
Консенсус-прогноз * 78.25

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

«Цифра банк»
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
В перспективе ближайшей недели мы сможем увидеть еще большее укрепление рубля

На этой неделе курс доллара впервые в текущем году опустился ниже отметки 78 руб. Официальный курс доллара установлен Банком России на выходные и понедельник на уровне 77,83 руб. за единицу американской валюты. Не исключаем, что в перспективе ближайшей недели мы сможем увидеть еще большее укрепление рубля, чему будет способствовать увеличение ежедневных операций Минфина и Банка России по продаже валюты и золота до совокупных 17,42 млрд руб.

Мы можем увидеть рост спроса на валюту до конца месяца

Прогнозный диапазон по курсу рубля на следующую неделю — от 76 до 80 руб./$. Планы Минфина увеличить объем продаж валюты поддержат курс рубля. Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 16 января подрастут с 14,5 млрд до 17,4 млрд руб. Тем не менее импортерам надо провести платежи до февральских праздников в Китае. Первая рабочая неделя января относительно расслабленная. Мы можем увидеть рост спроса на валюту до конца месяца, когда будут формироваться платежи. Экспортеры продадут меньше валюты в январе, компенсируя рост ее предложения со стороны Минфина. Влияние продаж Минфина может оказаться косметическим.

Рубль останется крепким в течение ближайших двух-трех недель

Рубль укрепляется в результате увеличения объемов продажи валюты Минфином и Банком России. С учетом низких цен на российскую нефть в ноябре—декабре прошлого года предложение валюты со стороны экспортеров снизится к концу января. При этом продажа юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ будет компенсировать выпадающие объемы внешних поступлений валюты, позволяя рублю оставаться крепким в течение ближайших двух-трех недель.

На стороне мировых позиций доллара — свежая статистика по американской экономике

Поддержать национальную валюту способны меры, принимаемые Минфином РФ, в том числе увеличение продажи иностранной валюты ЦБ. Против рубля — данные по снижению объемов нефтегазовых доходов в декабре прошлого года, а также решение о снижении Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. На стороне мировых позиций доллара — достаточно оптимистичная свежая статистика по американской экономике, где данные по рынку труда оказались лучше прогнозируемых, а число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось. Подобные факторы способны снизить ожидания продолжения смягчения денежно-кредитной политики от Федрезерва США. Между тем нефтяные цены показали снижение на фоне публикации оценки по выросшим запасам нефти в США от Американского института нефти (API).

