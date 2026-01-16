Курс доллара. Прогноз на 19–23 января

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В перспективе ближайшей недели мы сможем увидеть еще большее укрепление рубля На этой неделе курс доллара впервые в текущем году опустился ниже отметки 78 руб. Официальный курс доллара установлен Банком России на выходные и понедельник на уровне 77,83 руб. за единицу американской валюты. Не исключаем, что в перспективе ближайшей недели мы сможем увидеть еще большее укрепление рубля, чему будет способствовать увеличение ежедневных операций Минфина и Банка России по продаже валюты и золота до совокупных 17,42 млрд руб.

Илья Федоров,

главный экономист Мы можем увидеть рост спроса на валюту до конца месяца Прогнозный диапазон по курсу рубля на следующую неделю — от 76 до 80 руб./$. Планы Минфина увеличить объем продаж валюты поддержат курс рубля. Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 16 января подрастут с 14,5 млрд до 17,4 млрд руб. Тем не менее импортерам надо провести платежи до февральских праздников в Китае. Первая рабочая неделя января относительно расслабленная. Мы можем увидеть рост спроса на валюту до конца месяца, когда будут формироваться платежи. Экспортеры продадут меньше валюты в январе, компенсируя рост ее предложения со стороны Минфина. Влияние продаж Минфина может оказаться косметическим.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Рубль останется крепким в течение ближайших двух-трех недель Рубль укрепляется в результате увеличения объемов продажи валюты Минфином и Банком России. С учетом низких цен на российскую нефть в ноябре—декабре прошлого года предложение валюты со стороны экспортеров снизится к концу января. При этом продажа юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ будет компенсировать выпадающие объемы внешних поступлений валюты, позволяя рублю оставаться крепким в течение ближайших двух-трех недель.