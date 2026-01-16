Курс доллара. Прогноз на 19–23 января
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 78,62 руб./$, что на 38 коп. ниже значений конца предшествующей недели. Биржевой курс юаня снизился на Московской бирже на 6 коп., до 11,159 руб./CNY. Поддержку национальной валюте оказывают планы Минфина увеличить объем продаж валюты на биржевом рынке, а также снизившийся спрос на нее со стороны импортеров и населения.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|77.00-79.00
|Банк Зенит
|79.00
|«БКС Мир инвестиций»
|76.00-80.00
|«Цифра банк»
|78.00
|Консенсус-прогноз *
|78.25
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В перспективе ближайшей недели мы сможем увидеть еще большее укрепление рубля
На этой неделе курс доллара впервые в текущем году опустился ниже отметки 78 руб. Официальный курс доллара установлен Банком России на выходные и понедельник на уровне 77,83 руб. за единицу американской валюты. Не исключаем, что в перспективе ближайшей недели мы сможем увидеть еще большее укрепление рубля, чему будет способствовать увеличение ежедневных операций Минфина и Банка России по продаже валюты и золота до совокупных 17,42 млрд руб.
Мы можем увидеть рост спроса на валюту до конца месяца
Прогнозный диапазон по курсу рубля на следующую неделю — от 76 до 80 руб./$. Планы Минфина увеличить объем продаж валюты поддержат курс рубля. Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 16 января подрастут с 14,5 млрд до 17,4 млрд руб. Тем не менее импортерам надо провести платежи до февральских праздников в Китае. Первая рабочая неделя января относительно расслабленная. Мы можем увидеть рост спроса на валюту до конца месяца, когда будут формироваться платежи. Экспортеры продадут меньше валюты в январе, компенсируя рост ее предложения со стороны Минфина. Влияние продаж Минфина может оказаться косметическим.
Рубль останется крепким в течение ближайших двух-трех недель
Рубль укрепляется в результате увеличения объемов продажи валюты Минфином и Банком России. С учетом низких цен на российскую нефть в ноябре—декабре прошлого года предложение валюты со стороны экспортеров снизится к концу января. При этом продажа юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ будет компенсировать выпадающие объемы внешних поступлений валюты, позволяя рублю оставаться крепким в течение ближайших двух-трех недель.
На стороне мировых позиций доллара — свежая статистика по американской экономике
Поддержать национальную валюту способны меры, принимаемые Минфином РФ, в том числе увеличение продажи иностранной валюты ЦБ. Против рубля — данные по снижению объемов нефтегазовых доходов в декабре прошлого года, а также решение о снижении Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. На стороне мировых позиций доллара — достаточно оптимистичная свежая статистика по американской экономике, где данные по рынку труда оказались лучше прогнозируемых, а число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось. Подобные факторы способны снизить ожидания продолжения смягчения денежно-кредитной политики от Федрезерва США. Между тем нефтяные цены показали снижение на фоне публикации оценки по выросшим запасам нефти в США от Американского института нефти (API).