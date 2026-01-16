Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лидера оппозиции Уганды Боби Вайна похитили на армейском вертолете после выборов

Неизвестные похитили лидера оппозиции Уганды Боби Вайна из его резиденции на армейском вертолете, сообщила его партия в социальной сети X.

Боби Вайн стал главным оппонентом предварительно избранного на восьмой срок подряд президента Уганды 81-летнего Йовери Мусевени. Оппозиционер набрал 19,85% голосов против 76,25% «за» господина Мусевени. Оппозиция не признала результаты и заявила о нарушениях со стороны властей.

Накануне выборов в Уганде полностью отключили интернет. То же самое произошло во время выборов 2021 года. Господин Вайн призвал своих сторонников к протестам, но массовых выступлений в стране не наблюдалось. Вечером в день голосования партия оппозиционера сообщила, что его дом окружили силовики.

