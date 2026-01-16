Президент Уганды переизбрался на седьмой срок в 81 год

Действующий президент Уганды 81-летний Йовери Мусевени победил на выборах, состоявшихся 15 января. По предварительным данным избиркома, он набрал 76,25% голосов. Его главный оппонент, музыкант Боби Вайн, получил 19,85%, передает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abubaker Lubowa / Reuters Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Оппозиция не признает результаты, заявляя о нарушениях. Накануне голосования в стране полностью отключили интернет. То же самое произошло и во время выборов 2021 года. Вайн призвал сторонников к протестам, но массовых выступлений пока не наблюдается. Вечером в день выборов партия господина Вайна сообщила, что его дом в Кампале окружили силовики.

Йовери Мусевени занимает свой пост с 1986 года. Он пришел к власти в результате военного переворота. В первом официальном выступлении он обещал, что его правительство будет находиться у власти в течение четырехлетнего переходного периода, пока не пройдут выборы. Критики обвиняют его в создании культа личности и давлении на оппозицию.