Что дальше было с Уильямом Нихаусом и некоторыми его похитителями

Примерно через полгода после похищения мужа Донна Нихаус вернулась в США. Она верила, что Уильям жив и найдется, и постоянно связывалась с американскими дипломатами в Каракасе и венесуэльскими властями. Но год за годом о нем ничего не было слышно.

Только в июле 1979 года его нашли. Это произошло случайно. Двое полицейских помогали двум фермерам в поиске украденного домашнего скота. Полицейские зашли в дом, где держали Нихауса. Один из них наткнулся на американца и сказал ему: «Выходи». Другой приказал покинуть соседнюю комнату двум похитителям.

О том, что произошло дальше, Нихаус вспоминал так: «Он велел нам… представиться. Они предъявили свои удостоверения личности. У меня не было удостоверения. Они нашли в комнате винтовку и автомат. И, конечно же, это сразу же их насторожило, потому что, как я понимаю, фермеры обычно не носят автоматы… Затем они надели наручники на тех двоих, одну пару, и сковали наручниками обе мои руки… В тот момент я просто решил, что хочу представиться более подробно: "Я — жертва похищения, меня похитили. Мне нужна ваша помощь". Когда я это сказал, те двое, что меня охраняли, стали кричать, произнося слово buerro (по-испански — "осел".— “Ъ”). Это было предупреждением для остальных членов их группы. Они попытались убежать… Двое полицейских открыли стрельбу, опустошив, кажется, свои револьверы. Я не слышал ни криков, ни чего-либо подобного. Затем они вернулись ко мне, направили на меня оружие. И я сказал: "Пожалуйста, я ваш друг, не стреляйте, мне нужна ваша помощь. Я мистер Нихаус. Меня похитили…" По какой-то причине они мне поверили. Они не стали стрелять. И сказали: "Пойдем отсюда"».

Уильям Нихаус вернулся на родину. Он работал в Owens-Illinois до 1988 года, дослужившись до должности вице-президента по технологии. После выхода на пенсию занимался общественной работой. Скончался в 2013 году.

Одним из участников похищения Нихауса, чье имя стало известно, был Карлос Рафаэль Ланц Родригес — социолог, профессор университета, отбывавший в 1970–1974 годах срок за налет на банк. В 1977-м Карлос Ланц был арестован за причастность к похищению Нихауса. На свободу он вышел в 1985 году, написав в заключении книгу «Дело Нихауса и коррупция в административном аппарате». В период правления Уго Чавеса Ланц некоторое время занимал пост министра образования. В 2020-м Ланц пропал без вести. В 2022 году по обвинению в убийстве Ланца были арестованы его вдова и еще 12 человек. В ходе расследования выяснилось, что его убили на животноводческой ферме, труп расчленили и скормили животным.

К похищению также был причастен Габриэль Пуэрта Апонте, основатель отколовшейся от MIR партии Bandera Roja (по-испански — «Красное знамя».— “Ъ”). В 1993 году Апонте выставил свою кандидатуру на президентских выборах и получил 0,07% голосов. В 1998-м он был избран в Конгресс Венесуэлы (высший законодательный орган, действовавший до 1999 года). В 2010 году Апонте неудачно баллотировался в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы.