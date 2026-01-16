Уральская биатлонистка Шевченко победила в спринте на этапе Кубка России в Демино

Уральская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе АльфаБанк Кубка России по биатлону в Демино (Ярославская область). Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов страны. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 37,3 секунды, не допустив промахов.

Второе место заняла Анастасия Халили (без промахов, отставание — 22,1 секунды). Тройку лучших замкнула Кристина Резцова (2 промаха, отставание — 47,4 секунды). Обе спортсменки из Московской области.

Александр Логинов из Тюменской области, с чистой стрельбой занял первое место в мужской спринтерской гонке. Он преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 3,3 секунды. Второе место у Кирилла Бажина из Свердловской области (0 промахов, отставание — 3,3 секунды). На третьем месте Роман Еремин из Новосибирской области (1 промах, отставание — 4,3 секунды).

Третий этап Кубка России в Демино завершится 18 января. Первый этап соревнований прошел в Ханты-Мансийске, второй — в Тюмени. Завершится турнир (четвертый этап) в Златоусте 1 марта 2026 года.

Полина Бабинцева