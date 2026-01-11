Свердловские биатлонисты завоевали пять медалей на чемпионате России в Ижевске

Свердловская область стала самой результативной командой на чемпионате России по биатлону, прошедшем с 8 по 11 января в Ижевске (Удмуртская Республика), сообщили в департаменте информационной политики региона. По итогам пяти гонок уральские спортсмены завоевали пять медалей — две золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Биатлонисты Кирилл Бажин и Наталия Шевченко

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Биатлонисты Кирилл Бажин и Наталия Шевченко

В женской индивидуальной гонке на 15 км свердловчанка Наталия Шевченко заняла второе место, уступив Виктории Сливко из Тюмени, а Тамара Дербушева, уроженка Каменска-Уральского, финишировала третьей. В одиночной смешанной эстафете победу одержал дуэт свердловских спортсменов Наталии Шевченко и Кирилла Бажина.

В большом масс-старте на 15 км у мужчин стал первым свердловчанин Савелий Коновалов. Кирилл Бажин, уроженец Новоуральска, завоевал серебро в этой гонке.

В неофициальном командном зачете на втором месте оказались спортсмены Тюменской области с тремя медалями, а третье место разделили биатлонисты Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры), у каждого из которых по одной победе.

Полина Бабинцева