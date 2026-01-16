Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил привлекать участников СВО к работе с гражданскими БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов СВО и раненых военнослужащих к работе с гражданскими беспилотниками.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов… должны быть востребованы и в мирной жизни»,— сказал президент на совещании по вопросам развития автономных систем (цитата по ТАСС).

Президент назвал Москву лидером по применению беспилотных систем и призвал внедрять автономные системы в регионах. Чтобы создать мощную индустрию, необходимо наращивать экспорт автономных систем и выходить на мировые рынки, добавил Владимир Путин.

Новости компаний Все