OpenAI протестирует рекламу в ChatGPT

Компания OpenAI объявила, что в ближайшее время начнет тестировать размещение рекламы в ChatGPT. Реклама будет появляться рядом с ответами на запросы, но пока только у пользователей в США.

В OpenAI отметили, что реклама появится только у тех, кто пользуется базовой бесплатной версией ChatGPT или версией Go. Платным подписчикам версий Plus, Pro, Business или Enterprise рекламу показывать не будут. Содержание рекламы не будет влиять на ответы ChatGPT. У рекламодателей также не будет доступа к содержанию разговоров пользователей с чат-ботом, заверяет разработчик.

Как отмечают эксперты, запуск рекламы в популярном сервисе может стать новым прибыльным источником доходов для OpenAI. При этом ранее глава OpenAI Сэм Альтман публично высказывался против размещения рекламы в чат-боте, отмечая, что это может подорвать доверие пользователей к разработкам компании. Но в ноябре 2025 года господин Альтман дал понять, что «в какой-то момент» они намерены опробовать этот вариант.

Алена Миклашевская