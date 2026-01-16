Дагестанское предприятие займется производством оливкового масла

Дагестанский производитель вяленых овощей бренда «Enjoy Food» заняться выпуском оливкового масла. Речь идет о предприятии ООО «ПОШ». Об этом стало известно по итогам встречи главы Республики Дагестан Сергея Меликова с собственниками компании Павлом Тарасовым и Таварханом Пашаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках инвестиционного проекта на 50 гектарах будет создан оливковый сад. Также планируется построить цех по переработке оливок. Запуск нового производства обеспечит 100 рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в 300 млн руб.

ООО «ПОШ» располагается в Магарамкентском районе. Предприятие ежемесячно производит около 80 тыс. банок вяленых овощей, поставляя продукцию в различные регионы России.

Мария Хоперская