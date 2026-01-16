«Шанхайское» похмелье: СКА проиграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» на домашнем льду со счетом 1:2. Гости открыли счет на 10-й минуте игры усилиями Ноэля Хефенмайера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки СКА в матче против «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА в матче против «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА

За несколько секунд до конца второго периода южане удвоили преимущество, бросок с острого угла удался Николаю Полякову. Шайба попала в верхнюю часть ловушки Сергея Иванова и предательски залетела в сетку.

Армейцы сумели ответить только на 49-й минуте усилиями Марата Хайруллина, однако на большее их не хватило.

Таким образом СКА не смог подвинуть с шестого места вечных конкурентов в лице ЦСКА. На текущий момент у невских армейцев 53 очка, у московских — на балл больше.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что СКА разгромил «Шанхайских Драконов» в принципиальном противостоянии на СКА Арене. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Андрей Маркелов