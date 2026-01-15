Армейцы накормили «драконов» пятью шайбами

Хоккеисты СКА обыграли в матче чемпионата КХЛ «Шанхайских драконов» на их площадке со счетом 5:2. Это уже четвертая победа армейцев над «земляками» в нынешнем сезоне. Она позволила им оторваться от китайского клуба, все еще претендующего попасть в плей-офф, на десять очков.

Хоккейный матч «Шанхайские Драконы» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Шанхайские Драконы» – СКА

Фото: ХК СКА

Похоже, СКА нашел удобного соперника в КХЛ. Ни с кем не приходится играть так часто и так успешно. Проиграли армейцы «драконам» только самый первый матч сезона — 4:7, состоявшийся на «СКА Арене». А потом четыре встречи выиграли.

Вчерашний матч, можно сказать, прошел под диктовку СКА. Хотя по его ходу команды кидало то в жар, то в холод. Уже начало игры выдалось неожиданным: как только соперники разыграли шайбу в центре площадки, ее подхватили игроки СКА, доставили в чужую зону, а там точный бросок со средней дистанции удался Марату Хайруллину. Шла 17-я секунда игры.

«Драконы» после такого начала не загрустили, а, наоборот, взвинтили темп и стали создавать моменты у ворот гостей. Они сравняли счет через четыре минуты после паса Борны Рендулича и индивидуальных действий Кирилла Рассказова, который переиграл вратаря СКА Артемия Плешкова. Потом игра пошла в режиме «равные шансы» до тех пор, пока в середине второго периода ее не взорвали еще два гола. На этот раз сначала отличились хозяева «СКА Арены»: их канадский форвард Ник Меркли убежал после длинного паса партнера и «нашел щелочку», как говорил комментатор Геннадий Орлов, в доспехах вратаря СКА, а потом армейцы ответили шайбой защитника Егора Савикова. Причем она прилетела в «девятку» ворот драконов прямо от синей линии. Бросок игрока СКА прошел по траектории, которую пересели несколько хоккеистов, и вратарь «Дрэгонс» Андрей Киреев увидел шайбу только в сетке. Два гола разделили 1,18 секунд.

После этих событий инициатива стала переходить к армейцам. И ключевым в матче стал эпизод, случившийся на 37-й минуте. Тогда Сергей Плотников, капитан СКА, вывел к воротам хозяев Николая Голдобина, тот обыграл вратаря, но не успел завести шайбу в дальний угол — проехал лицевую линию. Однако за него довершил дело тот же Рассказов, поразивший в первом периоде ворота СКА: от его клюшки шайба предательски заскочила в ворота «драконов». Вот этот гол надломил игроков китайской команды. До завершения основного времени матча они нервничали, четыре раза нарушили правила, и сначала Плотников в большинстве вогнал четвертую шайбу в ворота Киреева, а добил хозяев точный бросок канадца Брендана Лайпсика — опять-таки в ситуации, когда армейцы разыграли большинство. Это случилось на последней минуте встречи. К этому времени игроки китайской команды, которой руководит канадец Майк Келли — он занял пост главного тренера после того, как «Шанхай» покинул по состоянию здоровья его соотечественник Жерар Галлан,— выглядели уставшими и потерянными.

Игрой с «драконами» армейцы завершили выездную серию матчей, по ходу которой они крупно уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:5. Следующую игру СКА проведет против «Сочи» на своей площадке, и надо будет брать реванш за поражение, которое подопечные Ларионова потерпели в недавнем матче, прошедшем в южном городе со счетом 4:8. Объясняя такие неровные выступления СКА, Игорь Ларионов отметил после матча, что идет становление команды, совершенствуется игра, по ходу этого процесса игрокам не хватает то дисциплины, то концентрации, то таланта. По мнению главного тренера СКА, талант — это не только владение клюшкой, но и умение принимать правильные решения. Пока у игроков СКА это получается не всегда. А то, что армейцы то побеждают, то терпят поражения, наставника СКА не очень волнует. По его словам, в современном хоккее — в том числе в КХЛ — не может быть доминирования одной команды. И главное — попасть в плей-офф, где нужно продемонстрировать мастерство.

Армейский клуб находится в зоне плей-офф, занимая в Западной конференции КХЛ седьмое место. На два очка от него отстает «Спартак», на десять — китайские «драконы», которым завершить регулярный чемпионат в восьмерке лучших команд будет трудно.

Кирилл Легков