В Дагестане пассажиропоток пригородных электричек увеличился на 29%

В 2025 году пассажиропоток пригородных электричек в Дагестане увеличился на 29% и превысил 2,3 млн пассажиров. Также существенно расширилась и маршрутная сеть: количество пар поездов выросло до 14. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тарифы в регионе решили сохранить на низком уровне: на 2026 год его повысили на величину индекса потребительских цен – с 1,28 руб. до 1,4 руб. за километр пути.

Для сравнения, стоимость в Карачаево-Черкесии составляет 2,3 руб., в Ростовской области – 2,7 руб., в Кабардино-Балкарии – 3,5 руб., а в Ставропольском крае – 5,2 руб.

Мария Хоперская