Выставка «Пьедесталы. Материальная форма», спектакль «Собачье сердце» и концерт «Карнавал джаза»

Что ждет гостей на выставке «Пьедесталы. Материальная форма», посвященной скульпторам Новосибирска, когда состоится спектакль «Собачье сердце» с участием известных российских актеров и где пройдет концерт «Карнавал джаза» в стиле «джазстимпанк».

17 января (суббота)

В ДК Железнодорожников состоится концерт оркестра Cagmo «Песни советских кинофильмов». Музыканты исполнят композиции из легендарных советских картин: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «Бриллиантовая рука» и других. Начало в 18:00.

В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет спецпоказ спектакля «Чума на оба ваши дома» по пьесе Григория Горина. В рамках празднования Дня артиста видеоверсию театральной постановки режиссера Владимира Гурфинкеля представит Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». Премьера спектакля состоялась в декабре 2008 года. Начало в 19:00.

В галерее Fab.8 откроется выставка Марии Гнучевской «Через тайгу» — художественное исследование сибирской идентичности. Тайга осмысляется автором как вечное движение, память поколений и искристый лед. В декорациях выставки 19 января пройдет читка пьесы «Мороз» Константина Стешина. Начало в 19:00.

18 января (воскресенье)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Русский взгляд: лица и время. Живопись Михаила Полетаева». В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе 24 картины из собрания студии военных художников имени Митрофана Грекова. Михаил Полетаев работает в монументальной и станковой живописи, в жанрах сюжетной картины, портрета, пейзажа и натюрморта. Начало в 12:00.

В ЦК 19 представлена групповая выставка «Пьедесталы. Материальная форма». Это исследовательский проект, посвященный современной новосибирской скульптуре. Проект исследует механизмы формирования художественных авторитетов и саму идею «вечного» в стремительно меняющемся контексте. В экспозицию вошли работы Санду Бортника, Владимира Грачева, Александра Крутикова и других. Начало в 11:00.

19 января (понедельник)

В Доме джаза пройдет серия рождественских и новогодних концертов в стиле «джазстимпанк». «Карнавал джаза» — программа, которую подготовила сибирская джазовая певица Наталья Соболева. Начало в 19:00.

20 января (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии выступит ансамбль солистов «Новосибирская камерата» с батлом «вечно юных композиторов» — Вольфганга Амадея Моцарта и Феликса Мендельсон-Бартольди. В программе заявлены симфония для струнного оркестра №9 Мендельсона и симфония для струнного оркестра №13 Моцарта. Начало в 19:00.

21 января (среда)

В Доме ученых СО РАН покажут спектакль по произведению «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Постановка режиссера Антона Корнилова предлагает новую версию осмысления творчества писателя. В роли профессора Преображенского выступит Виктор Логинов, в роли доктора Борменталя — Дмитрий Исаев. Начало в 19:00.

22 января (четверг)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Парад духовых». На сцене выступят Концертный духовой оркестр Новосибирской филармонии, Новосибирский городской духовой оркестр и Концертный оркестр духовых инструментов Новосибирского музыкального колледжа. В программе заявлены: победный марш «Слава Родине» Семена Чернецкого, вальс «Осенний сон» Арчибальда Джойса, «Besame mucho» Консуэло Веласкеса, попурри на русские народные темы. Начало в 19:00.

23 января (пятница)

В «Первом театре» покажут пластический спектакль «Альба» по мотивам пьесы испанского автора Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы». Экспериментальный проект, составленный из пластических тренингов, в ходе которых артисты изучали навык владения своим телом. Диалог со зрителем строится через язык тела. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова