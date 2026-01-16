Венчурный рынок России в 2025 году сократился на 18%

Объем венчурных инвестиций в России по итогам 2025 года снизился на 18%, до $146,4 млн, следует из данных Venture Guide. Количество сделок сократилось на четверть, до 127, при среднем чеке $1,3 млн. Активность рынка после роста в 2024 году вновь пошла на спад на фоне сокращения корпоративных и государственных вложений, тогда как весь объем инвестированного капитала формировался за счет российских источников и был в значительной степени сосредоточен в Москве.

Ключевым драйвером рынка в 2025 году оставались частные фонды и инвесторы, нарастившие объем вложений на 70% и 28% соответственно, однако этого оказалось недостаточно для компенсации общего снижения. Наиболее привлекательным направлением стал сегмент искусственного интеллекта и машинного обучения, инвестиции в который выросли до $70,7 млн, тогда как в других секторах рынок демонстрировал сдержанную динамику. Эксперты отмечают, что многие стартапы, развивавшиеся на волне импортозамещения, столкнулись с трудностями масштабирования и нехваткой возможностей для выхода из инвестиций.

Участники рынка рассчитывают на частичное восстановление активности в 2026 году при условии смягчения денежно-кредитной политики и появления новых IPO. В базовом сценарии инвесторы, по их оценке, сохранят фокус на поздних стадиях проектов — pre-IPO и late-stage, где уже есть выручка и устойчивый денежный поток, а рост будет обеспечиваться не только ИИ, но и прикладными B2B-решениями, корпоративным софтом и финтехом.

