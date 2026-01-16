Стартапы заняли выжидающую позицию

После роста показателей венчурного рынка России в 2024 году в прошлом он показал падение на 18%, до $146,4 млн. Как отмечают участники рынка, наиболее активными игроками становятся частные фонды и инвесторы, которые за год нарастили объем вложений, тогда как господдержка молодых команд снижается, как и корпоративные инвестиции. В 2026 году инвестфонды ожидают, что рост рынка сохранится на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики и расширения возможностей для проведения IPO молодых компаний.

Российский венчурный рынок в 2025 году показал снижение активности, следует из данных Venture Guide. Объем инвестиций за прошедший год составил $146,4 млн, что на 18% ниже показателей 2024 года. Количество сделок за аналогичный период сократилось на четверть при среднем размере сделки $1,3 млн ($1,2 млн годом ранее). Всего, по данным компании, было заключено 127 сделок. По географическому распределению большинство инвестиций сосредоточено в Москве: 69% объема инвестиций и 76% всех заключенных сделок. Весь инвестированный капитал имел российское происхождение.

В части направлений инвестирования, оценили в Venture Guide, основные позиции заняли программное обеспечение для бизнеса ($16,98 млн), Big Data ($12,67 млн), реклама и маркетинг ($10,81 млн) и агротехнологии ($9,69 млн). Лидером стал сегмент искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, который вырос по сравнению с 2024 годом с $48,64 млн до $70,67 млн.

Динамика российского рынка заметно отличается от зарубежных трендов: по данным международной аналитической компании CB Insights, в 2025 году глобальный венчурный рынок вырос сразу на 47%, до $469 млрд, хотя ранее также показывал падение показателей. Основные инвестиции пришлись на стартапы в сфере ИИ (см. “Ъ” от 14 января).

Единственным драйвером роста российского рынка, по мнению экспертов компании «Русский Венчур», остаются частные фонды и инвесторы, увеличившие за год объем вложений на 70% и 28% соответственно, однако их ресурсов недостаточно для перелома негативной динамики, которая, вероятно, сохранится в 2026 году. Корпоративная инвестиционная активность и объемы государственного финансирования за прошедший год показали снижение, последнее — на 8,5%, говорят в компании.

По мнению экспертов «Русского Венчура», после реализации ряда проектов, развивавшихся на волне «вынужденного импортозамещения» последних лет, многие стартапы достигли потолка роста и столкнулись с трудностями масштабирования.

Дополнительное давление оказывают изменения налоговой политики, рост операционных расходов и геополитические факторы.

Рынок сдерживают отсутствие условий для стабильных выходов из инвестиций (из-за «замороженного» рынка IPO и сделок M&A, особенно международных) и макроэкономическая неопределенность, связанная с высокой ключевой ставкой и геополитической турбулентностью, что заставляет инвесторов действовать более избирательно, отмечает управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов.

В 2026 году темпы венчурного рынка во многом будут зависеть от того, начнется ли устойчивый цикл снижения ключевой ставки, и появления предпосылок для новых IPO, которые должны стать не «разовым событием» на бирже, а понятным маршрутом развития компании и потенциального выхода для инвесторов, считает руководитель корпоративного венчурного фонда МТС Юлия Крохина. Поскольку в базовом сценарии ЦБ закладывает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13–15%, можно ожидать сохранения фокуса инвесторов на поздних стадиях: late-stage и pre-IPO, где уже есть выручка и устойчивый денежный поток, говорит она.

Вторая половина 2026 года будет более активной на венчурном рынке, чем первая, с учетом предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики, прогнозирует гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. ИИ при этом останется значимым направлением, но ожидать, что весь рынок сведется исключительно к нему, было бы упрощением. Инвесторы все чаще смотрят не на саму технологию, а на прикладные решения. Поэтому рост вероятен в смежных направлениях — корпоративный софт, кибербезопасность, финтех, industrial tech, healthtech, а также B2B-сервисы, ориентированные на импортозамещение и повышение операционной эффективности бизнеса.

Татьяна Исакова